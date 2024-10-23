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Куртуа о камбэках на «Бернабеу»: «Соперник понимает, что играет против «Реала». Когда мы забиваем, атмосфера накаляется, и он это чувствует»

Тибо Куртуа объяснил природу камбэков «Реала» на домашнем поле.

«Реал» победил «Боруссию» в 3-м туре Лиги чемпионов (5:2), отыгравшись с 0:2. Мадридцы забили все 5 мячей во 2-м тайме.

«В первом тайме мы сыграли плохо, они создали много опасных моментов и быстро забили два гола. Мы исправились после перерыва, обсудили, что нужно улучшить. Мы отреагировали и знали, что если забьем первый гол, сможем выиграть. Во втором тайме мы стали лучше прессинговать, играли хорошо и с той интенсивностью, которую заслуживает матч Лиги чемпионов. В этом и заключается разница.

Они играли с нами слишком легко и могли уйти на перерыв, ведя 3:0. Мы проснулись и отреагировали, но это не всегда будет работать. В субботу нужно начать так же, как мы закончили сегодня.

Соперник понимает, что играет против «Реала» на «Бернабеу», и я не говорю о страхе. Когда мы забиваем, атмосфера на стадионе накаляется, и соперник это чувствует. При счете 2:2 нужно сохранять спокойствие и навести порядок в игре. Потом мы забили еще три гола. Если сыграем так же, как во втором тайме, суббота будет еще лучше», – сказал вратарь «Реала».

В субботу «Реал» сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Реала»
logoБоруссия Дортмунд
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logoТибо Куртуа
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