«Оренбург» встретится с «Рубином». Поддержите команду в домашнем матче против казанцев!

«Оренбург» сыграет с «Рубином» в 13-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 27 октября, в 14:00 по местному времени на стадионе «Газовик».

Оренбуржцы по итогам 12 туров чемпионата идут на 15 месте, набрав восемь очков. Казанцы же расположились седьмом месте, обладая 15-ю очками. Приходите поддержать «Оренбург» в матче против «Рубина»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .