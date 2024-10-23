«Оренбург» встретится с «Рубином». Поддержите команду в домашнем матче против казанцев!
«Оренбург» сыграет с «Рубином» в 13-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 27 октября, в 14:00 по местному времени на стадионе «Газовик».
Оренбуржцы по итогам 12 туров чемпионата идут на 15 месте, набрав восемь очков. Казанцы же расположились седьмом месте, обладая 15-ю очками. Приходите поддержать «Оренбург» в матче против «Рубина»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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