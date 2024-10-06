У Миранчука 1+1 в МЛС – с победным ассистом на 90+7! А «Майами» устранил конкурента «Атланты»

Плей-офф все ближе.

«Атланта Юнайтед» в предпоследнем туре регулярного чемпионата одержала важную победу над уже вышедшим в плей-офф с седьмого места «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1). Это сохранило шансы команды Алексея Миранчука на попадание в стыки за выход в плей-офф.

Там на два места претендуют четыре команды. Могло бы и пять, но «Торонто» устранился после поражения от «Интер Майами» (0:1).

У Миранчука уже три гола, а теперь еще и ассист со своей половины поля

В Атланте команды проснулись во втором тайме. Уже на его старте Миранчук бил головой метров с 12, но не попал в створ. А на 66-й «Нью-Йорк Ред Буллс» подарил «Атланте» шанс: вышедший на замену защитник Дилан Нилис сорвал атаку соперника и получил прямую красную.

Миранчук быстро воспользоваться. Сначала он пасом запустил в штрафную Джамаля Тиаре, которого там сбили не по правилам. Пенальти реализовал Алексей: вратарь угадал, но россиянин пробил идеально в угол. Это третий гол Миранчука в МЛС в восьми матчах – два из них с пенальти, причем оба – в ворота «Нью-Йорк РБ».

На 79-й минуте Миранчук мог делать дубль, но пробил чуть выше перекладины. В ответной атаке ньюйоркцы забили, однако гол не засчитали из-за офсайда.

Настоящее веселье без центра поля началось в компенсированное время. Сначала «Ред Буллсу» отменили еще один гол из-за офсайда – все ключевые судейские решения в этом матче были не в пользу гостей. А на 90+7 Миранчук шикарным пасом из глубины организовал Тайлеру Вольффу буллит – и 21-летний нападающий его реализовал. К счастью, потому что этот гол в итоге оказался победным, так как «Ред Буллс» на 90+13 все же забили по правилам.

Таймкод ключевых событий на старте второго тайма – 2:00.

Что нужно для выхода в плей-офф?

Напомним, напрямую в решающую часть сезона проходят по семь команд из каждой конференции. На Востоке эта семерка уже известна: «Интер Майами», «Коламбус Крю», «Цинциннати», «Орландо Сити», «Шарлотт» и оба клуба из Нью-Йорка.

За последнюю путевку в раунде уайлд-кард (стыки) поборются восьмая и девятая команды таблицы . Сейчас там расположились «Ди Си Юнайтед» и «Монреаль», у которых по 40 очков. Но есть еще два претендента: у «Филадельфии Юнион» и «Атланты» по 37 баллов – им нужно побеждать самим и надеяться на поражения вышеназванных конкурентов.

Последний тур пройдет после паузы на игры сборных – 19 октября. У всех претендентов соперники уже вышли в плей-офф и не мотивированы. В гостях играет только «Атланта»:

«Ди Си Юнайтед» – «Шарлотт» (пятая команда Востока)

«Монреаль» – «Нью-Йорк Сити» (шестая)

«Филадельфия» – «Цинциннати» (третья)

«Орландо Сити» (четвертая) – «Атланта»

После очков смотрят на количество побед. Сейчас у «Ди Си» и «Монреаля» по 10 побед, а у «Филадельфии» и «Атланты» по 9. Успех команды Миранчука в последнем туре и поражение кого-то из первой двойки уравняет шансы, а дальше в ход пойдет уже разница мячей.

И здесь у «Филадельфии» (+8) и «Атланты» (-4) преимущество над «Ди Си» (-15) и «Монреалем» (-18).

Зафиксируем: для выхода в стыки за плей-офф «Атланте» нужно побеждать самим и ждать поражений «Ди Си» и «Монреаля» – в таком случае команда выйдет за счет лучшей разницы. Если проиграет только одна из вышеназванных команд, нужно надеяться еще и на осечку «Филадельфии».

Победитель раунда уайлд-кард сыграет в первом раунде против «Интер Майами».

МЛС готовится к дебюту Месси в плей-офф: вынесли матч в отдельный день, покажут бесплатно, а еще организуют трансляцию на Таймс-сквер

У команды Миранчука мог быть и пятый конкурент, но его в этом туре нейтрализовал «Интер Майами». У «Торонто» тоже 37 очков и даже больше побед (11), но канадцы уже завершили сезон и потеряли все шансы на плей-офф. В последнем матче им нужно было обыгрывать «Интер», который вышел полурезервным составом: на скамейке остался Жорди Альба и даже основной вратарь, а Лионель Месси, Луис Суарес и Серджи Бускетс появились только после 60-й минуты.

Однако «Торонто» не воспользовался шансом, пропустив на 90+3 от Леонардо Кампаны. 24-летний эквадорец продолжает гонку с Месси за звание лучшего бомбардира в истории «Интера». У Кампаны 32 гола в 97 матчах, у аргентинца 30 мячей в 35 играх.

«Майами» – четвертый клуб в истории МЛС, который пробил 70 очков за регулярный сезон. Но у команды Херардо Мартино перед плей-офф еще есть одно незавершенное дело. «Интер» гонится за абсолютным рекордом: сейчас у них 71 очко, а рекорд в 2021-м установил «Нью-Инглэнд Революшн» с 73 баллами. Символично, что в последнем туре домашняя игра против как раз «Нью-Инглэнд». Забрать рекорд в личной встрече будет символично.

Тем временем, МЛС вовсю готовится к дебюту Месси в плей-офф.

Их первый матч в серии вынесли с выходных на пятницу (25 октября). Во-первых, чтобы плей-офф громко открыл «Интер» и главная звезда лиги забрала все внимание на себя. Во-вторых, чтобы минимизировать пересечения с другими событиями во Флориде: на выходных там планируется студенческий американский футбол и гонка NASCAR.

Apple TV сделает для своих клиентов первый матч Месси в плей-офф доступным независимо от того, есть ли у них сезонный абонемент МЛС или нет. Но и это не все: игра будет транслироваться на огромном экране, охватывающем целый квартал на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

«Интер Майами» увидят на Бродвее между 45-й и 46-й улицами – и при самом удачном стечении обстоятельств это может быть игра против «Атланты» Миранчука.

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Фото: East News /Vaughn Ridley via AFP; instagram.com/atlutd