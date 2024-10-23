Винисиус набрал 17 фэнтези-очков за хет-трик «Боруссии» в ЛЧ. «Реал» победил, проигрывая 0:2 к перерыву
Полузащитник Винисиус принес «Реалу» победу над «Боруссией» Дортмунд (5:2).
К перерыву мадридцы проигрывали 0:2, во втором тайме после 60-й минуты они забили пять мячей.
Винисиус сделал хет-трик: забил на 62-й, 86-й и 93-й минутах. Для полузащитника это первые голы в сезоне Лиги чемпионов.
За игру против «Боруссии» бразилец набрал 17 очков в фэнтези ЛЧ на Спортсе’’ (+3 за полный матч, +15 за голы, -1 за желтую карточку). Полузащитника «Реала» выбрали 28,24% фэнтези-менеджеров, он – самый популярный игрок команды.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Лиги чемпионов на Спортсе’‘
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