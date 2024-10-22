Федор Смолов: «Года два назад я призывал не ругать судей публично, дать им возможность ошибаться. Но сейчас готов высказываться, что они отвратительно судят»

Федор Смолов раскритиковал российское судейство.

«Люди, от которых напрямую зависят матчи. Года два или полтора назад я в интервью призывал не ругать судей публично, предоставить им возможность ошибаться. Но то, что происходит сейчас, – это, конечно…

Особенно когда ЭСК принимаются решения – они все направлены на поддержку судей. Что бы они ни сделали, мы не знаем, ошиблись они или нет. И это, конечно, жестко бесит. Я сейчас готов высказываться, что они отвратительно судят», – сказал нападающий «Краснодара ».