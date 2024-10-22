Федор Смолов: «Года два назад я призывал не ругать судей публично, дать им возможность ошибаться. Но сейчас готов высказываться, что они отвратительно судят»
Федор Смолов раскритиковал российское судейство.
«Люди, от которых напрямую зависят матчи. Года два или полтора назад я в интервью призывал не ругать судей публично, предоставить им возможность ошибаться. Но то, что происходит сейчас, – это, конечно…
Особенно когда ЭСК принимаются решения – они все направлены на поддержку судей. Что бы они ни сделали, мы не знаем, ошиблись они или нет. И это, конечно, жестко бесит. Я сейчас готов высказываться, что они отвратительно судят», – сказал нападающий «Краснодара».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал Федора Смолова
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости