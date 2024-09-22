«Реалу» интересен Лукеба из «Лейпцига». Скауты просматривали защитника на матче с «Атлетико» в ЛЧ
«Реалу» интересен защитник Кастелло Лукеба из «Лейпцига».
По информации Marca, 21-летний футболист заинтересовал «Мадрид» несколько недель назад, а в минувший четверг представители клуба наблюдали за игроком во время матча Лиги чемпионов, где немцы сыграли с «Атлетико» (1:2) на «Метрополитано».
Левоногий центральный защитник перешел в «Лейпциг» из «Лиона» в прошлом году за 40 млн евро и стал постоянным игроком стартового состава. Он также выступал в основе олимпийской сборной Франции, которая этим летом уступила золото Испании.
С полной статистикой французского защитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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