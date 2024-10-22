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«Монпелье» назначил Гассе. 70-летний экс-тренер «Марселя» летом объявил о завершении карьеры

Жан-Луи Гассе стал главным тренером «Монпелье».

Клуб принял решение уволить Мишеля Тер-Закаряна после поражения от «Марселя» (0:5) в 8-м туре Лиги 1. 

«Монпелье» занимает последнее место в таблице французского чемпионата, набрав 4 очка в 8 матчах. 

Сегодня клуб объявил о назначении Жана-Луи Гассе на пост главного тренера. 

70-летний французский специалист тренировал «Марсель» с февраля по июня 2024 года и объявил о завершении карьеры в конце прошлого сезона.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Монпелье»
logoМарсель
logoлига 1 Франция
logoМонпелье
Жан-Луи Гассе
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