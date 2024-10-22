«Монпелье» назначил Гассе. 70-летний экс-тренер «Марселя» летом объявил о завершении карьеры

Жан-Луи Гассе стал главным тренером «Монпелье».

Клуб принял решение уволить Мишеля Тер-Закаряна после поражения от «Марселя » (0:5) в 8-м туре Лиги 1.

«Монпелье » занимает последнее место в таблице французского чемпионата, набрав 4 очка в 8 матчах.

Сегодня клуб объявил о назначении Жана-Луи Гассе на пост главного тренера.

70-летний французский специалист тренировал «Марсель» с февраля по июня 2024 года и объявил о завершении карьеры в конце прошлого сезона.