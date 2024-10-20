Гринвуд набрал 1+1 в матче с «Монпелье». Вингер «Марселя» – 2-й бомбардир Лиги 1 с 6 голами

Мэйсон Гринвуд забил 6-й гол в Лиге 1.

«Марсель » разгромил «Монпелье » в 8-м туре чемпионата Франции – 5:0. Английский вингер отличился голом и результативной передачей.

Всего на счету Гринвуда 6 забитых мячей и 1 ассист в 8 матчах лиги. Мэйсон занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира – его опережает Брэдли Барколя с 7 голами.

Подробную статистику экс-игрока «Манчестер Юнайтед» можно найти здесь .