Гринвуд набрал 1+1 в матче с «Монпелье». Вингер «Марселя» – 2-й бомбардир Лиги 1 с 6 голами
Мэйсон Гринвуд забил 6-й гол в Лиге 1.
«Марсель» разгромил «Монпелье» в 8-м туре чемпионата Франции – 5:0. Английский вингер отличился голом и результативной передачей.
Всего на счету Гринвуда 6 забитых мячей и 1 ассист в 8 матчах лиги. Мэйсон занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира – его опережает Брэдли Барколя с 7 голами.
Подробную статистику экс-игрока «Манчестер Юнайтед» можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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