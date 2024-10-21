Президент «Монпелье» уволил Тер-Закаряна после 0:5 от «Марселя»: «Мне стыдно за это поражение. Я сказал игрокам, что это они убрали тренера»
Мишель Тер-Закарян уволен с поста главного тренера «Монпелье».
В воскресенье «Монпелье» на своем поле уступил «Марселю» со счетом 0:5 в 8-м туре Лиги 1.
После матча президент клуба Лоран Николлен объявил об увольнении Мишеля Тер-Закаряна.
«Хочу сообщить, что я расторг контракт с Мишелем Тер-Закаряном. Он больше не является тренером «Монпелье». Исходя из того, что я увидел сегодня вечером, я был вынужден прекратить наше сотрудничество. Это не от хорошей жизни. Но клуб превыше всего. Ничего не было запланировано заранее.
Мне стыдно за поражение 0:5 от «Марселя». Я сказал игрокам, что это они уволили тренера. Теперь каждый должен осознать, что если мы ничего не изменим, мы скатимся вниз. Надеюсь, что в воскресенье после матча с «Тулузой» у нас будет другое настроение», – сказал Николлен в интервью DAZN.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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