Президент «Монпелье» уволил Тер-Закаряна после 0:5 от «Марселя»: «Мне стыдно за это поражение. Я сказал игрокам, что это они убрали тренера»

Мишель Тер-Закарян уволен с поста главного тренера «Монпелье».

В воскресенье «Монпелье» на своем поле уступил «Марселю» со счетом 0:5 в 8-м туре Лиги 1.

После матча президент клуба Лоран Николлен объявил об увольнении Мишеля Тер-Закаряна .

«Хочу сообщить, что я расторг контракт с Мишелем Тер-Закаряном. Он больше не является тренером «Монпелье ». Исходя из того, что я увидел сегодня вечером, я был вынужден прекратить наше сотрудничество. Это не от хорошей жизни. Но клуб превыше всего. Ничего не было запланировано заранее.

Мне стыдно за поражение 0:5 от «Марселя ». Я сказал игрокам, что это они уволили тренера. Теперь каждый должен осознать, что если мы ничего не изменим, мы скатимся вниз. Надеюсь, что в воскресенье после матча с «Тулузой» у нас будет другое настроение», – сказал Николлен в интервью DAZN.