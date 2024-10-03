Сергей Семак: «Оренбург» играет агрессивно, хорошо использует пространство. «Зениту» нужно очень серьезно подготовиться, двух дней недостаточно»

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 11-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом».

«Зенит » примет «Оренбург» 5 октября. Начало матча – в 16:30 по московскому времени.

– Сергей Богданович, вы не раз отмечали, что чемпионат и Кубок для вас – это два принципиально разных турнира. Тем не менее после уверенной победы над «Акроном» в Кубке у «Зенита» добавилось положительных эмоций?

– Восстанавливаться легче и приятнее после побед, конечно, но любое поражение – это тоже положительная инъекция для будущих побед и для результатов, для анализа игры, действий. Это очень важный момент в нашей работе.

В любом случае нужно продолжать работать. То, что мы на сегодняшний день выполнили задачу в Кубке России, став первыми в группе – это уже хорошо. Можем произвести ротацию в следующем матче, который будет в Воронеже.

Чемпионат – это самый важный турнир. Мы готовимся, и все мысли только о том, как хорошо сыграть против «Оренбурга ».

– В составе «Оренбурга» немало воспитанников «Зенита». С этой точки зрения матч будет представлять для вас дополнительный интерес?

– Я думаю, нет, потому что мы и так следим за всеми нашими ребятами, которые играют в других клубах и в «Оренбурге» – в том числе. Мы владеем полной информацией, просматриваем все матчи, где играют наши футболисты, поэтому посмотреть на фоне нашей команды, конечно, всегда интересно, но в целом у нас есть определенная картина.

Мы понимаем сильные стороны «Оренбурга », готовимся. Надеемся, мы сможем провести хороший матч.

– На данный момент соперник идет на 14-м месте в чемпионате. Как вам кажется, с точки зрения игры, заслужено ли это место в зоне стыковых матчей у «Оренбурга»?

– Я думаю, что выборка не такая большая, чтобы говорить глобально о том, какая команда чего заслуживает. Тем более, что плотность турнирной таблицы очень высокая. И в средней части, и в нижней части, и в верхней части достаточно много команд, которые идут вровень.

Делать какие-то выводы преждевременно. «Оренбург» – команда, которая умеет играть в футбол, которая играет агрессивно, которая хорошо использует пространство. Поэтому нам нужно очень серьезно подготовиться для того, чтобы подойти во всеоружии к этому матчу.

– У «Зенита» два домашних матча подряд, но при этом всего два дня на подготовку к «Оренбургу». Насколько здесь возможно успеть восстановиться и подготовиться? И будет ли с этим связана ротация по сравнению, в том числе, со вчерашним матчем?

– Конечно, у нас между чемпионатом и кубком 10 игроков, которые начинали матч в стартовом составе из тех, которые не играли предыдущую встречу. Я думаю, что похожая картина будет и в следующем матче.

Двух дней, конечно, недостаточно. Может быть, кто-то сможет восстановиться полноценно, но кто-то точно не сможет. Поэтому, в основном будут играть те, кто играл меньше или те, кто не играл.

– Насколько, как вам кажется, команда правильно отреагировала на поражение в Краснодаре, может быть, даже учитывая вчерашний матч?

– Я думаю, максимально верно – и по результату, и по игре, и по настрою. Команда правильно подошла к этому матчу, легких игр не бывает, и победу нужно заслужить. Играли хорошо, но и «Акрон» двигался хорошо, старались ребята. Мы сделали все, что должны были делать в этот день – победили, порадовали своих болельщиков.

Что касается «Краснодара », то бывают обидные пропущенные мячи после ошибок, но это часть футбола. И не на таком уровне ошибаются – и в Лиге чемпионов, и игроки, от которых вообще не ждешь никогда ошибок, если мы говорим про мировых звезд. Это часть футбола, ничего не сделаешь.

И по ходу чемпионата будут и победы, и поражения, и ничьи. Нам, конечно, хочется как можно меньше ошибаться и как можно меньше терять очков, чтобы на дистанции все-таки выступать стабильно, – сказал главный тренер «Зенита» Семак .