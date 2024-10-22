«Милан» разместит рекламный логотип Демократической республики Конго на футболках. Конголезские чиновники в VIP-ложах «Сан-Сиро» смогут встретиться с инвесторами, а легенды «россонери» – посетить страну

Появились подробности спонсорского соглашения «Милана» с Республикой Конго.

В рамках сотрудничества «россонери» разместят логотип «EXPLOREZ LA RDC, Coeur de l’Afrique» («Исследуйте Демократическую Республику Конго, Сердце Африки») на игровых и тренировочных футболках команды. Тот же слоган будет отображаться на рекламных щитах вокруг поля на стадионе «Сан-Сиро».

Конголезские чиновники получат доступ к VIP-ложам стадиона для встреч с потенциальными инвесторами. Кроме того, в Конго будет основана академия, финансируемая и поддерживаемая «Фондом «Милана», а легенды клуба, Джордж Веа и Кака, могут быть приглашены для участия в мероприятиях в стране.

«Это соглашение выходит за рамки простой маркетинговой операции по продвижению туристического сектора и укреплению позитивного имиджа ДРК. Оно также направлено на возобновление двустороннего сотрудничества между Демократической Республикой Конго и Италией, с акцентом на различных стратегических аспектах.

Это спонсорство воплощает в жизнь видение Президента Республики, Его Превосходительства Феликса Антуана Чисекеди Чиломбо, направленное на превращение ДРК в динамичную, привлекательную и влиятельную страну на международной арене. Оно сочетает в себе международную видимость, развитие местных талантов и создание экономических возможностей, способствуя росту более сильной и процветающей ДРК под руководством Премьер-министра и Главы правительства Джудит Суминвы Тулуки», – говорится в сообщении министерства туризма Демократической республики Конго.