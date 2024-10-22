Димарко о Тео: «Классный игрок. Меня захейтят, возможно, он ведь играет за «Милан»
Федерико Димарко назвал Тео Эрнандеса классным игроком.
«Есть действующие игроки, которых я оцениваю высоко, не буду этого скрывать.
Возможно, меня захейтят, но я действительно считаю Тео Эрнандеса классным футболистом», – сказал защитник «Интера» в подкасте BSMT.
На вопрос, почему его могут осудить за такой ответ, Димарко ответил: «Он ведь играет за «Милан».
«Есть и еще футболисты из других команд, которые мне очень нравятся. Например, Роберто Карлос, когда я был моложе. Еще мне нравился Максвелл, когда он выступал за «Интер». Футболисты такого плана мне нравятся», – добавил итальянец.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
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