Димарко о Тео: «Классный игрок. Меня захейтят, возможно, он ведь играет за «Милан»

Федерико Димарко назвал Тео Эрнандеса классным игроком.

«Есть действующие игроки, которых я оцениваю высоко, не буду этого скрывать.

Возможно, меня захейтят, но я действительно считаю Тео Эрнандеса классным футболистом», – сказал защитник «Интера » в подкасте BSMT.

На вопрос, почему его могут осудить за такой ответ, Димарко ответил: «Он ведь играет за «Милан ».

«Есть и еще футболисты из других команд, которые мне очень нравятся. Например, Роберто Карлос, когда я был моложе. Еще мне нравился Максвелл, когда он выступал за «Интер». Футболисты такого плана мне нравятся», – добавил итальянец.