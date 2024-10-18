Анчелотти о подписании защитника: «Я не просил об усилении – мы справились с травмами в прошлом сезоне. То же самое произойдет и в этом»
Карло Анчелотти заявил, что «Реал» не собирается зимой приобретать футболистов.
Главного тренера мадридского клуба спросили о том, подпишет ли «Реал» защитника на замену Даниэля Карвахаля, который получил травму и выбыл до конца этого сезона.
«Я не просил клуб об усилении, потому что в прошлом сезоне мы уже хорошо справились с травмами. И то же самое произойдет в этом сезоне», – сказал Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football Espana
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