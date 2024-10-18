Анчелотти о подписании защитника: «Я не просил об усилении – мы справились с травмами в прошлом сезоне. То же самое произойдет и в этом»

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» не собирается зимой приобретать футболистов.

Главного тренера мадридского клуба спросили о том, подпишет ли «Реал » защитника на замену Даниэля Карвахаля , который получил травму и выбыл до конца этого сезона.

«Я не просил клуб об усилении, потому что в прошлом сезоне мы уже хорошо справились с травмами. И то же самое произойдет в этом сезоне», – сказал Карло Анчелотти .