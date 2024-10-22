Моуринью о вопросах про состав «Фенербахче»: «Меня постоянно спрашивают о тех, кто не играет. Тадич был лучшим в нескольких матчах, но если вы хотите, чтобы я его не выпускал, так и быть»
После ничьей с «Самсунспором» (2:2) в чемпионате Турции главного тренера «Фенербахче» спросили, почему он не выпускает на поле некоторых игроков команды.
«Я начинаю понимать, как все устроено в Турции. Я удивлен, что вы не спрашиваете, почему не играет вратарь Ирфан [Эгрибаят], что не спрашиваете о Дженке Тосуне. Меня это удивляет, потому что вы все время спрашиваете об игроках, которые не играют.
Я считаю, что в некоторых матчах Тадич был нашим лучшим игроком не потому, что забивал важные голы, а благодаря балансу, который он привносит в команду, и дисциплине, потому что он не допускает позиционных ошибок и не ошибается в принятии решений. Если вы хотите, чтобы я ставил в состав не его, а кого-то, кто мало играет, то так и быть», – сказал Моуринью.
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