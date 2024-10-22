«Иностранцы должны пытаться учить русский язык. Особенно если в достаточной степени не владеют английским». Хавбек «Акрона» Лончар об адаптации легионеров в РПЛ
«Что касается русского языка, то я считаю, что да, иностранцы должны пытаться его учить. Особенно если вы в достаточной степени не владеете английским. Мы должны привыкать, стараться разговаривать и озвучивать свои мысли именно на русском.
Для меня в этом нет ничего удивительного, я просто стараюсь учить новый язык. Надеюсь, что в конце следующего сезона уже смогу дать интервью на русском.
Мне ведь тоже неудобно, что не могу коммуницировать, общаться на вашем языке. Да, я многое понимаю из того, что вы спрашиваете. Но не могу ответить, потому что в голову пока не приходят все нужные для этого слова.
Хотя я многое уже знаю, учу слова через специальное приложение в телефоне. Но полностью ответить на вопрос на русском? Нет, пока это для меня слишком сложно, даже не буду пробовать», – сказал черногорский полузащитник.
«Сожалею, что не понимаю русский, чтобы сразу понимать юмор Дзюбы. Если бы я все знал, мы бы вообще не отходили друг от друга». Форвард «Акрона» Беншимол об Артеме
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