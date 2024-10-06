«Сожалею, что не понимаю русский, чтобы сразу понимать юмор Дзюбы. Если бы я все знал, мы бы вообще не отходили друг от друга». Форвард «Акрона» Беншимол об Артеме
Жилсон Беншимол хотел бы выучить русский язык для общения с Артемом Дзюбой.
– У вас получается интернациональное нападение. Разные языки, культуры. Как находите общий язык? И особенно с Дзюбой, который любит подкалывать с поводом и без?
– У нас получается классная коммуникация. Вы абсолютно правы – Дзюба очень веселый парень, который любит по‑доброму шутить и подкалывать. Единственное, о чем я сожалею, что не понимаю русский язык, чтобы сразу понимать его юмор. Если бы я все знал, то мы бы вообще не отходили друг от друга.
Несмотря на языковой барьер, мы можем с Артемом перекинуться чем‑то на английском, или иногда прошу переводчика. Порой хочется выучить русский язык, чтобы можно было подкалывать друг друга без преград, – сказал нападающий «Акрона».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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