«Валенсия» опустилась на последнее место в Ла Лиге. 6 очков за 10 туров – худший результат 6-кратных чемпионов Испании за 67 лет

«Валенсия» опустилась на последнее место в таблице Ла Лиги.

В домашнем матче 10-го тура команда под руководством Рубена Барахи уступила «Лас-Пальмасу » со счетом 2:3.

«Валенсия » занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице Ла Лиги, одержав лишь одну победу в нынешнем сезоне.

Команда набрала лишь 6 очков и показала худший результат за последние 67 лет – на аналогичном отрезке 6-кратные чемпионы Испании набрали 5 очков в сезоне-1957/58.