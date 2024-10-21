  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семшов о 6-м месте «Спартака»: «Игры никакой, состав непонятный, некоторые игроки – не уровень борьбы за медали. О золоте уже не стоит говорить – дай бог, за тройку смогут побороться»
9

Семшов о 6-м месте «Спартака»: «Игры никакой, состав непонятный, некоторые игроки – не уровень борьбы за медали. О золоте уже не стоит говорить – дай бог, за тройку смогут побороться»

Игорь Семшов не считает «Спартак» претендентом на чемпионство.

В матче 12-го тура Мир РПЛ красно-белые крупно проиграли «Краснодару» (0:3).

«Ожидали немного другого матча: более напористого, где встречаются две плюс-минус равные команды. Скажу помягче: «Спартак» выглядел очень плохо, заслуженная победа «Краснодара».

У «Спартака» начинает вырисовываться непонятный состав. Я считаю, что некоторые футболисты в основном составе красно-белых – не уровень борьбы за медали. К сожалению, они выходят и играют, от этого мы и видим, что «Спартак» на шестом месте.

О золотых медалях не стоит уже говорить, дай бог, чтобы команда смогла побороться за тройку. Игры тоже никакой. Да, мог забить Рябчук, Бонгонда тоже мог придать матчу интересный мотив в концовке, но «Краснодар» более качественно действовал в центре поля», – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoИгорь Семшов
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoСоветский спорт
logoТео Бонгонда
logoОлег Рябчук
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шалимов об Абене: «С Кордобой справился, ни разу не дал развернуться. Это самый быстрый центральный защитник РПЛ»
21сегодня, 17:08
Канчельскис о «Спартаке»: «Из года в год повторятся одна и та же история. В Станковиче нет ничего выдающегося, не назову ни одну его сильную сторону»
13сегодня, 14:58
Семшов о том, что Барко пнул сумки после замены в игре с «Краснодаром»: «Легионер второго класса – и такое поведение. Нужно уважать нашу страну»
83сегодня, 14:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Канчельскис об отмене стажировки Мостового в «Спартаке»: «Поступать так с легендой клуба – свинство! Забудьте о чемпионстве – будут пятыми, это их место на ближайшие 5 лет»
28 минут назад
Вспомните, кто играл под этим логотипом? Тест про ретроэмблемы ЛЧ
313 минут назадСпецпроект
Матч «Реала» и «Барсы» будет судить Санчес Мартинес. Он отвечал за ВАР в класико в апреле
922 минуты назад
Шахин об отказе «Боруссии» от тренировок в Мадриде: «Это не связано со слежкой – мы и «Реал» смотрели матчи друг друга. Я просто хотел дать игрокам провести больше времени дома»
339 минут назад
Неймар вернулся на поле через год после разрыва «крестов». Бразилец вышел на замену в матче азиатской ЛЧ с «Аль-Айном»
19сегодня, 18:01
Тебас о класико: «Барса» на подъеме, шансы на победу есть. Говорят, «Реалу» все дается с трудом, но он выигрывает»
22сегодня, 17:38
Афганистан готов сыграть с Россией: «У нас с РФ очень дружеские отношения. Наши игроки тоже сильные»
79сегодня, 17:29
Дуглас перестанет быть легионером в «Зените» не раньше весны. Защитник продолжит считаться иностранцем в заявке («Чемпионат»)
26сегодня, 17:19
Шалимов об Абене: «С Кордобой справился, ни разу не дал развернуться. Это самый быстрый центральный защитник РПЛ»
21сегодня, 17:08
«Байер» готовится к возможному уходу Алонсо – он интересен «Ман Сити» и «Реалу». На замену рассматривают Хенесса и Вагнера
12сегодня, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Валенсия» против «Лас-Пальмаса»
15712 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» в гостях у «Ноттингема»
114613 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Верона» принимает «Монцу»
12827 минут назадLive
Ла Лига провела конференцию по борьбе с расизмом. Морьентес и Сенна поучаствовали
339 минут назад
Пети о Палмере: «В СМИ много шума вокруг молодых талантов. Коул хорош, но пока далек от мирового класса – он еще ничего не достиг»
256 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Айн» со счетом 5:4, «Аль-Наср» Роналду проведет матч во вторник, «Шанхай» Слуцкого – в среду
459 минут назадLive
Первая лига. «Торпедо» разгромило «Тюмень», «Чайка» и «Арсенал» сыграли 2:2
27сегодня, 17:51
Вратарь «Химок» Кокарев о задержках зарплат: «Без комментариев. Это тайна, нам запрещено объяснять»
10сегодня, 17:38
Фонсека перед матчем с «Брюгге»: «Я делаю все ради побед – «Милан» важнее меня или любого игрока. Леау будет играть с первых минут»
2сегодня, 17:18
LEON Вторая лига Б. «Знамя Труда» обыграло «Чертаново» на выезде
3сегодня, 16:54