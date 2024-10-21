Семшов о 6-м месте «Спартака»: «Игры никакой, состав непонятный, некоторые игроки – не уровень борьбы за медали. О золоте уже не стоит говорить – дай бог, за тройку смогут побороться»

Игорь Семшов не считает «Спартак» претендентом на чемпионство.

В матче 12-го тура Мир РПЛ красно-белые крупно проиграли «Краснодару» (0:3).

«Ожидали немного другого матча: более напористого, где встречаются две плюс-минус равные команды. Скажу помягче: «Спартак» выглядел очень плохо, заслуженная победа «Краснодара ».

У «Спартака » начинает вырисовываться непонятный состав. Я считаю, что некоторые футболисты в основном составе красно-белых – не уровень борьбы за медали. К сожалению, они выходят и играют, от этого мы и видим, что «Спартак» на шестом месте.

О золотых медалях не стоит уже говорить, дай бог, чтобы команда смогла побороться за тройку. Игры тоже никакой. Да, мог забить Рябчук , Бонгонда тоже мог придать матчу интересный мотив в концовке, но «Краснодар» более качественно действовал в центре поля», – сказал экс-игрок сборной России.