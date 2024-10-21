Микель Мерино: «Выиграть ЛЧ в «Арсенале» было бы потрясающе, но предстоит долгий путь. Это должно быть целью – начнем с завтрашней победы»
28-летний хавбек перешел в лондонскую команду в межсезонье из клуба «Реал Сосьедад».
В первых двух матчах этого розыгрыша Лиги чемпионов «Арсенал» набрал четыре очка. 22 октября англичане примут «Шахтер» в рамках третьего тура.
«Мне посчастливилось выиграть много трофеев в своей карьере, в том числе и в составе сборной. Я знаю это чувство – его нельзя сравнить ни с чем другим.
Зная, что представляет собой этот клуб, я понимаю, насколько важна Лига чемпионов и завоевание трофеев.
Выиграть Лигу чемпионов здесь было бы потрясающе, но для этого еще предстоит пройти долгий путь. У нас есть игроки и менталитет – это должно быть конечной целью.
Надеюсь, мы сможем начать с завтрашней победы, продолжать расти и развиваться, а потом дойти до матчей, где на кону будет финал», – сказал полузащитник «Арсенала» Микель Мерино.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий