Микель Мерино: «Выиграть ЛЧ в «Арсенале» было бы потрясающе, но предстоит долгий путь. Это должно быть целью – начнем с завтрашней победы»

Микель Мерино высказался о шансах «Арсенала» на победу в Лиге чемпионов.

28-летний хавбек перешел в лондонскую команду в межсезонье из клуба «Реал Сосьедад».

В первых двух матчах этого розыгрыша Лиги чемпионов «Арсенал » набрал четыре очка. 22 октября англичане примут «Шахтер » в рамках третьего тура.

«Мне посчастливилось выиграть много трофеев в своей карьере, в том числе и в составе сборной. Я знаю это чувство – его нельзя сравнить ни с чем другим.

Зная, что представляет собой этот клуб, я понимаю, насколько важна Лига чемпионов и завоевание трофеев.

Выиграть Лигу чемпионов здесь было бы потрясающе, но для этого еще предстоит пройти долгий путь. У нас есть игроки и менталитет – это должно быть конечной целью.

Надеюсь, мы сможем начать с завтрашней победы, продолжать расти и развиваться, а потом дойти до матчей, где на кону будет финал», – сказал полузащитник «Арсенала» Микель Мерино .