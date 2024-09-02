Мерино выбыл примерно на 2 месяца из-за перелома плеча. Хавбек «Арсенала» вернется не раньше середины октября (Daily Mail)

Названы сроки восстановления Микеля Мерино.

Ранее стало известно, что новичок « » пропустит несколько недель из-за перелома плеча. Полузащитник получил травму через три дня после перехода в лондонский клуб.

По информации Daily Mail, испанец выбыл примерно на два месяца. Есть надежда, что он сможет вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.

19 октября «канониры» встретятся с «Борнмутом» в 8-м туре .