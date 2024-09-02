Мерино выбыл примерно на 2 месяца из-за перелома плеча. Хавбек «Арсенала» вернется не раньше середины октября (Daily Mail)

Теги премьер-лига Англия Арсенал травмы Микель Мерино Футбол

Названы сроки восстановления Микеля Мерино.

Ранее стало известно, что новичок «Арсенала» пропустит несколько недель из-за перелома плеча. Полузащитник получил травму через три дня после перехода в лондонский клуб.

По информации Daily Mail, испанец выбыл примерно на два месяца. Есть надежда, что он сможет вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.

19 октября «канониры» встретятся с «Борнмутом» в 8-м туре АПЛ.  

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наш человек. Главное по стопам Парти не пойти. Он тоже до перехода в Арсенал годами не травмировался, а после даже 50% матчей не сыграл
+6
0
+6
Ответ Тимофей Щепкин
Удачный трансфер! Как у МЮ защитник из ПСЖ или откуда-то из Франции
Мерино – отличный футболист. То, что случилось с ним на тренировке – несчастный случай. А защитника «МЮ» зовут Йоро, перешёл из «Лилля». Молодой ещё, всего 18 лет, так что трансфер хороший
+4
0
+4
Здоровья.
Классный игрок, многого может в карьере добиться.
+2
0
+2
Ответ Тимофей Щепкин
Удачный трансфер! Как у МЮ защитник из ПСЖ или откуда-то из Франции
Йоро
+1
0
+1
Ответ Плюх
Пришла большая северная собака.кочмар. Я очень ждал этого футболиста.
Полярная лисица?
0
0
0
Ответ Бегемотик
карма однако
ага, желание играть в топ-клубе, это отвратительно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий