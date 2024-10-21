«Краснодар» сыграет с «Пари НН». Поддержите быков в кубковом матче против нижегородцев!
В 6-м раунде Фонбет Кубка России «Краснодар» встретится с «Пари НН».
Матч пройдет в среду, 23 октября, в 21:15 на стадионе «Краснодар».
Быки по итогам пяти раундов турнира идут на третьем месте в группе C, обладая девятью очками. Нижегородцы же расположились на четвертом месте в группе с одним очком. Приходите на стадион поддержать «Краснодар» в матче с «Пари НН»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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