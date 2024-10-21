У Чалханоглу травма приводящих мышц бедра. Хавбек «Интера», вероятно, пропустит матч с «Юве»
Стал известен характер травмы Хакана Чалханоглу.
Полузащитник «Интера» дернул мышцу в матче с «Ромой» (1:0) и был заменен на 12-й минуте.
Миланский клуб сообщил, что у игрока выявлено растяжение приводящих мышц левого бедра. Чалханоглу точно пропустит матч против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов и, вероятно, не сможет сыграть против «Ювентуса» в Серии А.
«Интер» встретится со швейцарской командой 23 октября, с туринской – 27-го.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Интера»
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