У Чалханоглу травма приводящих мышц бедра. Хавбек «Интера», вероятно, пропустит матч с «Юве»

Стал известен характер травмы Хакана Чалханоглу.

Полузащитник «Интера » дернул мышцу в матче с «Ромой» (1:0) и был заменен на 12-й минуте.

Миланский клуб сообщил, что у игрока выявлено растяжение приводящих мышц левого бедра. Чалханоглу точно пропустит матч против «Янг Бойз » в Лиге чемпионов и, вероятно, не сможет сыграть против «Ювентуса » в Серии А.

«Интер» встретится со швейцарской командой 23 октября, с туринской – 27-го.