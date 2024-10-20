Чалханоглу дернул мышцу в матче с «Ромой». Хавбека «Интера» заменил Фраттези на 12-й минуте
Хакан Чалханоглу не смог продолжить матч с «Ромой».
Римляне принимают «Интер» в 8-м туре Серии А (0:0, первый тайм).
Чалханоглу покинул поле на 12-й минуте из-за повреждения – полузащитник «Интера» дернул мышцу.
Вместо него вышел Давиде Фраттези.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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