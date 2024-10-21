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  • Ещенко о Станковиче в «Спартаке»: «Ситуация интересная, конечно, набрали иностранцев. Опять их менять? Отрыв в 11 очков тяжело сократить, но впереди еще много игр, остается трудиться и работать»
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Ещенко о Станковиче в «Спартаке»: «Ситуация интересная, конечно, набрали иностранцев. Опять их менять? Отрыв в 11 очков тяжело сократить, но впереди еще много игр, остается трудиться и работать»

Андрей Ещенко высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Стоит ли сейчас критиковать Станковича за результаты? Нет результата – конечно критикуют, если есть результат – тогда критики нет. Все будет видно в конце сезона.

Остается трудиться и работать, отдаваться на 100 процентов, быть единым коллективом. Думаю, что тяжело будет сократить отрыв в 11 очков, хотя впереди еще много игр.

Ситуация интересная, конечно, набрали иностранцев. Опять их менять? Поэтому, может, пускай и работает Станкович. Хотя, если не будет результата, то какие-то выводы должны будут сделать», – сказал бывший игрок «Спартака».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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