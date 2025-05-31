Макелеле предпочел Скоулза Джеррарду, Лэмпарду, Туре, Кину и Виейра: «Он самый разносторонний». Клод выделил Стивена как самого сложного соперника
Клод Макелеле назвал Поула Скоулза разносторонним игроком.
Бывший полузащитник «Челси» и «Реала» высказался об этом в интервью Рио Фердинанду.
– Яя Туре, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Рой Кин, Патрик Виейра и Пол Скоулз. Кто был лучшим?
– Я бы выбрал Скоулза.
– Скоулз?
– Потому что он самый разносторонний футболист.
– Ты считаешь, что Скоулз – лучший. Против кого тебе сложнее всего было играть?
– Думаю, что Джеррард. Мы сражались с ним. Мы сражались! – сказал Клод Макелеле.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: страница Рио Фердинанда
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