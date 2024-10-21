Зарема о Станковиче: «Допускает одни и те же провалы, игроки не прогрессируют. «Спартак» не попадет даже в тройку»

Зарема Салихова считает, что при Деяне Станковиче «Спартак» не попадет в тройку.

После 12 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 6-е место.

«До какого круга ада «Спартак» опустится со Станковичем , покажет время. Очевидно, что «Спартак» не попадет даже в тройку и дальше лучше не будет, тренер допускает одни и те же провалы, игроки не прогрессируют, а вопрос «Где молодежь и свои воспитанники в составе?» навсегда останется риторическим.

Болельщикам нравится образ Станковича – с виду мощный, со всеми обнимается и братается, своей харизмой подменяет тренерскую квалификацию. Легендарный игрок, звезда «Интера» — это не гарантия легендарности как тренера.

Есть ли у Жданова, Амарала и Малышева план Б, или болельщикам надо морально приготовиться к плану Ж»? — сказала супруга экс-владельца «Спартака » Леонида Федуна.