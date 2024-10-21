Зарема о Станковиче: «Допускает одни и те же провалы, игроки не прогрессируют. «Спартак» не попадет даже в тройку»
Зарема Салихова считает, что при Деяне Станковиче «Спартак» не попадет в тройку.
После 12 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 6-е место.
«До какого круга ада «Спартак» опустится со Станковичем, покажет время. Очевидно, что «Спартак» не попадет даже в тройку и дальше лучше не будет, тренер допускает одни и те же провалы, игроки не прогрессируют, а вопрос «Где молодежь и свои воспитанники в составе?» навсегда останется риторическим.
Болельщикам нравится образ Станковича – с виду мощный, со всеми обнимается и братается, своей харизмой подменяет тренерскую квалификацию. Легендарный игрок, звезда «Интера» — это не гарантия легендарности как тренера.
Есть ли у Жданова, Амарала и Малышева план Б, или болельщикам надо морально приготовиться к плану Ж»? — сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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