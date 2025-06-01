LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс проиграло «Родине-2», «Кубань» уступила «Ленинградцу»
Клубы LEON Второй лиги А провели матчи очередного тура.
LEON Вторая лига
Дивизион А
16-й тур
Группа «Серебро»
31 мая
«Динамо» Владивосток – «Калуга» – 1:1 (0:1)
«Сибирь» – «Форте» – 2:2 (0:1)
«Авангард» Курск – «Текстильщик» – 0:2 (0:0)
«Динамо» Киров – «Иртыш» Омск – 1:1 (0:1)
«Муром» – «Динамо-2» Москва – 2:3 (2:1)
Группа «Золото»
1 июня
«Торпедо» Миасс – «Родина-2» – 0:1 (0:0)
«Челябинск» – «Волгарь» – 2:0 (2:0)
«Волга» Ульяновск – «Машук-КМВ» – 0:0 (0:0)
«Спартак» Кострома – «Велес» – 1:2 (1:0)
«Кубань» – «Ленинградец» – 0:1 (0:1)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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