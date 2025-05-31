Митрофанов о требованиях к стадионам: «История с вместимостью в 10 тысяч сгенерирована РПЛ. Если лига не готова, почему мы должны его понижать?»
– Один из инфраструктурных критериев лицензирования – минимальная вместимость арены в 10 тысяч зрителей. Почему именно эта цифра и возможно ли ее снизить, учитывая и европейский опыт, и то, что часть клубов РПЛ такой посещаемости не имеют?
– История с минимальной вместимостью в 10 тысяч на стадионах РПЛ сгенерирована самой лигой.
И самой лигой этот критерий может быть изменен, поскольку относится к критериям самой лиги в системе лицензирования. У нас есть договоренность, что по инициативе лиги данный критерий может меняться.
Лига несколько раз обсуждала этот вопрос, единогласно голосовала за то, что требование о минимальной вместимости должно оставаться.
Если лига не готова менять этот критерий, почему мы должны его понижать? – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.