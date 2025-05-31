«Барселона» и Лангле ведут переговоры о расторжении контракта – его зарплата 16 млн евро в год. Защитник может перейти полноценно в «Атлетико»
Клеман Лангле может перейти в «Атлетико» на полноценной основе.
29-летний защитник провел прошедший сезон в мадридском клубе на правах аренды из «Барселоны».
Французский футболист и каталонский клуб ведут переговоры о расторжении соглашения, которое истекает в июне 2026 года.
Переговоры идут непросто, поскольку игрок зарабатывает 16 миллионов евро в год.
В случае расторжения договора Клеман Лангле перейдет в «Атлетико» полноценно. В минувшем сезоне он провел 23 матча за клуб в Ла Лиге.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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