«Барселона» и Лангле ведут переговоры о расторжении контракта – его зарплата 16 млн евро в год. Защитник может перейти полноценно в «Атлетико»

Клеман Лангле может перейти в «Атлетико» на полноценной основе.

29-летний защитник провел прошедший сезон в мадридском клубе на правах аренды из «Барселоны».

Французский футболист и каталонский клуб ведут переговоры о расторжении соглашения, которое истекает в июне 2026 года.

Переговоры идут непросто, поскольку игрок зарабатывает 16 миллионов евро в год.

В случае расторжения договора Клеман Лангле перейдет в «Атлетико » полноценно. В минувшем сезоне он провел 23 матча за клуб в Ла Лиге .