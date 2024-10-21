ЦСКА встретится с «Ахматом». Поддержите армейцев в домашнем кубковом матче!
В 6-м раунде Фонбет Кубка России ЦСКА принимает «Ахмат».
Матч пройдет во вторник, 22 октября, в 20:45 на стадионе «ВЭБ Арена».
ЦСКА по итогам пяти раундов турнира идет на первом месте в группе C с 11-ю очками. «Ахмат» же занимает второе место в группе, обладая девятью очками. Поддержите армейцев в кубковом матче против грозненцев!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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