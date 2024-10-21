«Тюкавин и Мусаев — нападающие одного уровня. Тамерлан стал игроком основы ЦСКА, хороший футболист». Тарханов о форвардах

Александр Тарханов считает, что Константин Тюкавин и Тамерлан Мусаев – одного уровня.

«Главное, чтобы нападающий забивал голы, а Мусаев это делает. Он стал игроком основного состава, хороший футболист. Сложно сказать, какой потенциал для роста, но он точно есть. Если его взяли в ЦСКА , значит, у него априори хороший потенциал.

В РПЛ есть нападающие одного уровня. Конечно, Кордоба из «Краснодара» сильнее, ведь он играет за сборную Колумбии. Но Мусаев и, например, Тюкавин равны», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

В 12 матчах сезона РПЛ на счету Тюкавина 5 голов и 1 ассист за «Динамо ». Мусаев в 12 играх забил 6 мячей.