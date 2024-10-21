Каррагер считает, что «Челси» нужен новый вратарь: «Они были лучше «Ливерпуля» в плане контроля, но Санчес их подвел»

Джейми Каррагер считает, что «Челси» нужен новый вратарь.

«Ливерпуль» обыграл лондонцев (2:1) в 8-м туре АПЛ.

После матча бывший защитник «Ливерпуля» заявил, что «Челси» может побороться за зону Лиги чемпионов, но им нужен новый вратарь, поскольку Роберт Санчес сыграл плохо, в частности, в моменте с голом Кертиса Джонса.

«Для «Челси» это очень плохо. Рис Джеймс просто прогуливается к мячу. На самом деле, Джонс неудачно принял мяч, но там сыграла ошибка вратаря. Санчес должен был выйти и забрать его. Джонс должен был бояться того, что вратарь идет на него. Ты должен успеть и надеяться, что мяч попадет тебе в лицо и ты его отобьешь.

«Челси» нужен новый вратарь, если они хотят вернуться на прежний уровень, но в целом они были хороши. Когда тренеры играют друг против друга, они пытаются придумать что-то новое, чтобы изменить структуру соперника.

Они доставили «Ливерпулю» проблем. В плане контроля над игрой «Челси» был лучше, но их подвел вратарь. Чего «Челси» не хватало во втором тайме, так это моментов. «Ливерпуль» временами был на волоске, и они с трудом дотянули до финального свистка», – сказал Каррагер.