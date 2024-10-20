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  • Каррагер о 2:1 с «Челси»: «Ливерпуль» не в лучшей форме, но выиграл – черта великих команд прошлого. Это первая большая победа для Слота»
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Каррагер о 2:1 с «Челси»: «Ливерпуль» не в лучшей форме, но выиграл – черта великих команд прошлого. Это первая большая победа для Слота»

Джейми Каррагер высказался по матчу «Ливерпуля» и «Челси» (2:1).

«Это была блестящая игра, и во многом это заслуга «Челси». Кажется, это первая действительно большая игра и победа для Слота на «Энфилде». Мы уже говорили об атмосфере, но «Энфилд» действительно оживает в таких играх. Временами «Ливерпуль» был под давлением, и им нужна была поддержка болельщиков, чтобы довести дело до победы.

Это воспринимается как очень важная победа, и Арне Слот это понимает. «Ливерпуль» не в лучшей форме, но они нашли способ победить. Это было чертой великих команд «Ливерпуля» прошлого», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoЧелси
logoЭнфилд
logoЛиверпуль
logoДжейми Каррагер
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
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