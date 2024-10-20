Каррагер о 2:1 с «Челси»: «Ливерпуль» не в лучшей форме, но выиграл – черта великих команд прошлого. Это первая большая победа для Слота»
Джейми Каррагер высказался по матчу «Ливерпуля» и «Челси» (2:1).
«Это была блестящая игра, и во многом это заслуга «Челси». Кажется, это первая действительно большая игра и победа для Слота на «Энфилде». Мы уже говорили об атмосфере, но «Энфилд» действительно оживает в таких играх. Временами «Ливерпуль» был под давлением, и им нужна была поддержка болельщиков, чтобы довести дело до победы.
Это воспринимается как очень важная победа, и Арне Слот это понимает. «Ливерпуль» не в лучшей форме, но они нашли способ победить. Это было чертой великих команд «Ливерпуля» прошлого», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости