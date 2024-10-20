У Левандовского больше голов за 10 туров Ла Лиги, чем у 12 из 20 клубов
Лишь 8 команд Ла Лиги забили больше голов в этом сезоне, чем Роберт Левандовски.
Форвард «Барселоны» сегодня отметился дублем в игре с «Севильей» в 10-м туре.
Всего на счету 36-летнего футболиста 12 голов. Меньше одного поляка забили такие клубы, как «Мальорка», «Бетис», «Райо Вальекано», «Реал Сосьедад», «Севилья», «Жирона», «Эспаньол», «Хетафе», «Леганес», «Вальядолид», «Валенсия» и «Лас-Пальмас».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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