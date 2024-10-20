У Левандовского больше голов за 10 туров Ла Лиги, чем у 12 из 20 клубов

Лишь 8 команд Ла Лиги забили больше голов в этом сезоне, чем Роберт Левандовски.

Форвард «Барселоны» сегодня отметился дублем в игре с «Севильей» в 10-м туре.

Всего на счету 36-летнего футболиста 12 голов. Меньше одного поляка забили такие клубы, как «Мальорка », «Бетис », «Райо Вальекано», «Реал Сосьедад », «Севилья », «Жирона », «Эспаньол», «Хетафе», «Леганес», «Вальядолид», «Валенсия» и «Лас-Пальмас».