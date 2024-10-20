Симеоне о частичном закрытии трибун на стадионе «Атлетико»: «Обидно, что 5000 человек пришлось расплачиваться за поведение шести, семи или восьми из них»

Диего Симеоне считает слишком строгим наказание за поведение болельщиков.

Матч «Атлетико» с «Леганесом» в 10-м туре Ла Лиги (3:1) проходил при частично закрытых трибунах – мадридский клуб наказали за поведение фанатов на дерби с «Реалом».

«Обидно, что этим 5000 человек пришлось расплачиваться за поведение шести, семи или восьми из них. С другой стороны, атмосфера на стадионе была потрясающей, люди были активны.

Надеюсь, мы будем сильнее, когда все станет как обычно», – сказал главный тренер «Атлетико».