36-летний Левандовски забил 10 голов в 6 последних матчах за «Барсу». С пенальти только один – сегодня «Севилье»

Роберт Левандовски забил в 3 матчах за «Барселону» подряд.

Сегодня нападающий реализовал пенальти в матче с «Севильей» на 24-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги, а спустя 15 минут забил с игры.

В последних шести играх в составе клуба поляк отметился 10 голами, причем с одиннадцатиметровой отметки – только сегодняшний.

В чемпионате Испании у Левандовского 12 мячей в 10 играх. Он лидирует в списке бомбардиров турнира.

Подробно со статистикой 36-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .