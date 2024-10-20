36-летний Левандовски забил 10 голов в 6 последних матчах за «Барсу». С пенальти только один – сегодня «Севилье»
Роберт Левандовски забил в 3 матчах за «Барселону» подряд.
Сегодня нападающий реализовал пенальти в матче с «Севильей» на 24-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги, а спустя 15 минут забил с игры.
В последних шести играх в составе клуба поляк отметился 10 голами, причем с одиннадцатиметровой отметки – только сегодняшний.
В чемпионате Испании у Левандовского 12 мячей в 10 играх. Он лидирует в списке бомбардиров турнира.
Подробно со статистикой 36-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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