У Рафиньи 3 гола и 4 ассиста в 5 октябрьских матчах за «Барселону» и Бразилию
Рафинья Диас отметился результативными действиями в 4 из 5 последних матчей.
Вингер «Барселоны» ассистировал Роберту Левандовскому на 39-й минуте игры 10-го тура Ла Лиги с «Севильей».
В октябре бразилец забил 3 гола и сделал 4 голевых паса в 5 матчах за клуб и сборную. В чемпионате Испании у Рафиньи 5+5 за 10 туров.
Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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