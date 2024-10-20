У Рафиньи 3 гола и 4 ассиста в 5 октябрьских матчах за «Барселону» и Бразилию

Рафинья Диас отметился результативными действиями в 4 из 5 последних матчей.

Вингер «Барселоны» ассистировал Роберту Левандовскому на 39-й минуте игры 10-го тура Ла Лиги с «Севильей».

В октябре бразилец забил 3 гола и сделал 4 голевых паса в 5 матчах за клуб и сборную. В чемпионате Испании у Рафиньи 5+5 за 10 туров.

Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .