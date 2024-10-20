Старридж о голе Стоунза: «Бернарду слегка повлиял на вратаря. Са пришлось оттолкнуть его, а потом вернуться на линию»

Дэниэл Старридж оценил эпизод с голом Джона Стоунза.

«Ман Сити » обыграл «Вулверхэмптон » (2:1) в 8-м туре АПЛ благодаря голу Стоунза на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

Защитник «горожан» головой замкнул навес Филипа Фодена с углового. Главный арбитр Крис Кавана сперва отменил взятие ворот, но затем изучил видеоповтор на предмет того, мешал ли Бернарду Силва вратарю Жозе Са, и изменил решение.

«Раньше это была моя роль – Бернарду выполнил ее идеально. Я считаю, что он слегка повлиял на вратаря. Посмотрите в момент удара головой – ему пришлось оттолкнуть [Силву], а потом вернуться на линию ворот.

В итоге удар был слишком сильным, и, как мне кажется, этот эпизод сказался», – заявил бывший нападающий «Ливерпуля».