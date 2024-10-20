Пеп о 2:1 с «Вулвс»: «Сити» должен справляться с командами, у которых 11 игроков в штрафной. Я сказал игрокам: не надо жаловаться, наша задача – взломать их»
«Ман Сити» одержал волевую победу над «Вулвс» в 8-м туре АПЛ (2:1).
«Это не последний матч сезона, но, разумеется, он очень важен. Мы не привыкли побеждать таким образом. Как и других команд, у нас много талантливых игроков, и мы редко побеждаем на последних минутах.
Мы должны справляться с командами, которые так глубоко обороняются. Буквально 11 игроков в штрафной. Я сказал игрокам: не надо жаловаться, пожалуйста. Это наша задача – взломать их. Когда играешь с «Тоттенхэмом», они играют по-другому, и это нормально. С каждым разом становится все лучше, хотя мы понимаем, насколько это сложно.
Мне это не нравится [что «Сити» приходится отыгрываться], но мы начинаем матчи очень хорошо. После первой фазы перехода мы делаем хорошие кроссы. Конечно, мне это не нравится, но я был бы более обеспокоен, если бы мы не начинали с правильным настроем в таких играх. Это футбол, и мы будем становиться лучше. Такие трудности делают нас сильнее», – сказал главный тренер «Сити».
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