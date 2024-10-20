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  • Слишкович о 2:2 с «Крыльями»: «Оренбург» играл, они забивали. Ничья не была целью, ребята до конца создавали моменты, не получилось забить третий, к сожалению»
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Слишкович о 2:2 с «Крыльями»: «Оренбург» играл, они забивали. Ничья не была целью, ребята до конца создавали моменты, не получилось забить третий, к сожалению»

Владимир Слишкович объяснил ошибки «Оренбурга» в матче с «Крыльями» (2:2).

Встреча 12-го тура Мир РПЛ проходила в Оренбурге. Гости с 68‑й минуты играли в меньшинстве. Хозяева поля отыгрались, уступая 0:2 к 73-й минуте. «Крылья Советов» остались в меньшинстве на 68‑й минуте после удаления Фернандо Костанзы.

«Оренбург» провел первый матч под руководством Владимира Слишковича.

Ваша новая работа сегодня потрепала вам нервишки?

– К сожалению, так игра пошла, особенно первый тайм. Скажем так, мы играли, они забивали. В чем они опасны и над чем мы всю неделю работали, контратаки, к сожалению, мы делали ошибки – это были не индивидуальные ошибки, а ошибки линии. Нам надо работать над этим, исправлять это. Много работы. Самое главное, мы знаем, где у нас проблемы. Во втором тайме нам было легче из‑за красной карточки у соперника, но все равно нелегко. Когда девять игроков и вратарь стоят на последних 20 метрах, мы смогли забить два гола. Так что, может быть, эта ничья закономерна.

Ваш коллега Игорь Осинькин сказал перед матчем, что вы удивили его стартовым составом.

– Могу сказать, что я был доволен моментами атаки. Мы создавали моменты, давление, особенно на фланг. Мы знали, что там есть пространство. Марин и Оганесян создавали там проблемы для «Оренбурга». Конечно, когда команда допускает ошибку при отсутствии давления, случается контратака. «Крылья» очень сильны в этих моментах. Мы дорого заплатили за наши две ошибки, потому что нам забили два гола, и была еще одна штанга. Замены нужно было делать не потому что футболисты плохо играли, нам нужны были другие игроки, чтобы попробовать изменить эту игру.

Брайан Мансилья вышел на замену, Матиас Перес отдал ему капитанскую повязку. Мы знаем, что у него были сложности со здоровьем.

– Они договорились с Матиасом. Это вопрос и уважения тоже. Проблема Мансильи в том, что он долгое время был травмирован. Он провел с командой практически только одну тренировку, он не был готов физически. Мансилья любой защите в чемпионате может доставлять проблемы. Когда вышел на поле, стало больше давления на соперника.

Насколько вы довольны результатом?

– Когда смотришь, как пошла игра – 0:2, а ты заканчиваешь матч 2:2, то можешь быть доволен. Но у нас ничья не была целью. Что хорошо, ребята до конца создавали моменты, они хотели забить, они показали характер. К сожалению, не получилось забить третий гол, но в следующий раз, может, получится, – сказал главный тренер «Оренбурга».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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logoпремьер-лига Россия
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