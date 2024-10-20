Слишкович о 2:2 с «Крыльями»: «Оренбург» играл, они забивали. Ничья не была целью, ребята до конца создавали моменты, не получилось забить третий, к сожалению»
Встреча 12-го тура Мир РПЛ проходила в Оренбурге. Гости с 68‑й минуты играли в меньшинстве. Хозяева поля отыгрались, уступая 0:2 к 73-й минуте. «Крылья Советов» остались в меньшинстве на 68‑й минуте после удаления Фернандо Костанзы.
«Оренбург» провел первый матч под руководством Владимира Слишковича.
– Ваша новая работа сегодня потрепала вам нервишки?
– К сожалению, так игра пошла, особенно первый тайм. Скажем так, мы играли, они забивали. В чем они опасны и над чем мы всю неделю работали, контратаки, к сожалению, мы делали ошибки – это были не индивидуальные ошибки, а ошибки линии. Нам надо работать над этим, исправлять это. Много работы. Самое главное, мы знаем, где у нас проблемы. Во втором тайме нам было легче из‑за красной карточки у соперника, но все равно нелегко. Когда девять игроков и вратарь стоят на последних 20 метрах, мы смогли забить два гола. Так что, может быть, эта ничья закономерна.
– Ваш коллега Игорь Осинькин сказал перед матчем, что вы удивили его стартовым составом.
– Могу сказать, что я был доволен моментами атаки. Мы создавали моменты, давление, особенно на фланг. Мы знали, что там есть пространство. Марин и Оганесян создавали там проблемы для «Оренбурга». Конечно, когда команда допускает ошибку при отсутствии давления, случается контратака. «Крылья» очень сильны в этих моментах. Мы дорого заплатили за наши две ошибки, потому что нам забили два гола, и была еще одна штанга. Замены нужно было делать не потому что футболисты плохо играли, нам нужны были другие игроки, чтобы попробовать изменить эту игру.
– Брайан Мансилья вышел на замену, Матиас Перес отдал ему капитанскую повязку. Мы знаем, что у него были сложности со здоровьем.
– Они договорились с Матиасом. Это вопрос и уважения тоже. Проблема Мансильи в том, что он долгое время был травмирован. Он провел с командой практически только одну тренировку, он не был готов физически. Мансилья любой защите в чемпионате может доставлять проблемы. Когда вышел на поле, стало больше давления на соперника.
– Насколько вы довольны результатом?
– Когда смотришь, как пошла игра – 0:2, а ты заканчиваешь матч 2:2, то можешь быть доволен. Но у нас ничья не была целью. Что хорошо, ребята до конца создавали моменты, они хотели забить, они показали характер. К сожалению, не получилось забить третий гол, но в следующий раз, может, получится, – сказал главный тренер «Оренбурга».
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