«Челси» ни разу не пробил в створ ворота «Ливерпуля» в 1-м тайме. У «красных» 2 точных удара
«Ливерпуль» точнее «Челси» в первом тайме матча АПЛ.
Мерсисайдцы обыгрывают лондонцев на своем поле в 8-м туре Премьер-лиги (1:0, перерыв). Единственный гол на счету Мохамеда Салаха, реализовавшего пенальти.
По итогам первых 45 минут команды нанесли другу другу по 3 удара.
«Челси» ни разу не попал в створ ворот Куивина Келлехера, у «Ливерпуля» 2 точные попытки.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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