«Челси» ни разу не пробил в створ ворота «Ливерпуля» в 1-м тайме. У «красных» 2 точных удара

«Ливерпуль» точнее «Челси» в первом тайме матча АПЛ.

Мерсисайдцы обыгрывают лондонцев на своем поле в 8-м туре Премьер-лиги (1:0, перерыв). Единственный гол на счету Мохамеда Салаха, реализовавшего пенальти.

По итогам первых 45 минут команды нанесли другу другу по 3 удара.

«Челси» ни разу не попал в створ ворот Куивина Келлехера, у «Ливерпуля» 2 точные попытки.