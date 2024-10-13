Палмер – самый результативный в АПЛ в 2024-м. Безумный старт сезона!
Коул Палмер мощно начал сезон – да-да, снова! После яркой кампании-2023/24 лидер «Челси» не остановился: Коул делает все, чтобы не ограничиться наградой лучшему молодому игроку АПЛ.
Старт уже задан.
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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill
Я тогда всем знакомым интересующимся футболом прожужжал, что у Сити появился какой-то невероятный самородок, тем удивительнее был трансфер в Челси последующим летом, но вот уже полтора года, не сбавляя оборотов, Палмер доказывает мне самому, что особенное правда что-то было
Он этим ребятам может покер сегодня отгрузить….