Палмер – самый результативный в АПЛ в 2024-м. Безумный старт сезона!

Коул Палмер мощно начал сезон – да-да, снова! После яркой кампании-2023/24 лидер «Челси» не остановился: Коул делает все, чтобы не ограничиться наградой лучшему молодому игроку АПЛ.

Старт уже задан.

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Лучшие в топ-лигах по результативности: лидируют «Барса», звезды АПЛ и египтянин из Бундеслиги

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill