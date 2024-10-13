1 мин.

Палмер – самый результативный в АПЛ в 2024-м. Безумный старт сезона!

89

Коул Палмер мощно начал сезон – да-да, снова! После яркой кампании-2023/24 лидер «Челси» не остановился: Коул делает все, чтобы не ограничиться наградой лучшему молодому игроку АПЛ. 

Старт уже задан. 

Подписывайтесь на телеграм-канал авторов об АПЛ

Лучшие в топ-лигах по результативности: лидируют «Барса», звезды АПЛ и египтянин из Бундеслиги

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

logoКоул Палмер
logoКороткий Спортс
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси