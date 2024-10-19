Анчелотти проводит 200-й матч в Ла Лиге. Больше во главе «Реала» только у Муньоса – 424
Игра с «Сельтой» стала для Карло Анчелотти юбилейной.
Главный тренер «Реала» проводит 200-й матч в Ла Лиге. Он стал первым итальянцем с таким результатом.
Лишь одному специалисту удавалось добиться большего – Мигелю Муньосу. На его счету 424 игры в чемпионате Испании на посту тренера «Реала».
«Сельта» – «Реал». 0:1 – Мбаппе забил ударом из-за штрафной. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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