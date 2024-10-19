Анчелотти проводит 200-й матч в Ла Лиге. Больше во главе «Реала» только у Муньоса – 424

Игра с «Сельтой» стала для Карло Анчелотти юбилейной.

Главный тренер «Реала» проводит 200-й матч в Ла Лиге. Он стал первым итальянцем с таким результатом.

Лишь одному специалисту удавалось добиться большего – Мигелю Муньосу. На его счету 424 игры в чемпионате Испании на посту тренера «Реала».

«Сельта» – «Реал». 0:1 – Мбаппе забил ударом из-за штрафной. Онлайн-трансляция