«Арсенал» проиграл первый гостевой матч АПЛ в 2024 году – «Брентфорду». Было 10 побед и 2 ничьих
У «Арсенала» прервалась беспроигрышная серия в гостевых матчах АПЛ.
«Канониры» на выезде уступили «Брентфорду» (2:0) в 8-м туре чемпионата Англии.
Это первое поражение команды Микеля Артеты в выездном матче Премьер-лиги в 2024 году.
Перед этим было 10 побед и 2 ничьих.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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