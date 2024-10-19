«Арсенал» проиграл первый гостевой матч АПЛ в 2024 году – «Брентфорду». Было 10 побед и 2 ничьих

У «Арсенала» прервалась беспроигрышная серия в гостевых матчах АПЛ.

«Канониры» на выезде уступили «Брентфорду » (2:0) в 8-м туре чемпионата Англии.

Это первое поражение команды Микеля Артеты в выездном матче Премьер-лиги в 2024 году.

Перед этим было 10 побед и 2 ничьих.