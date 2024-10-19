Артета про 0:2 с «Борнмутом»: «Я разочарован, «Арсенал» приехал за победой и дважды ошибся по-крупному. Мы в 3-й раз доигрываем вдесятером, это все усложняет»
Микеля Артету расстроило поражение от «Борнмута» (0:2) в 8-м туре АПЛ.
«Я сильно разочарован результатом, мы приехали за победой. С этим соперником и так сложно играть, а нам пришлось играть вдесятером 60 или 70 минут.
Мы старались изо всех сил, у Мартинелли был лучший момент в этом матче. Игра была полна ошибок, и мы дважды ошиблись по-крупному.
Мы в третий раз доигрываем вдесятером, это все усложняет», – сказал главный тренер «Арсенала».
Салиба удален за фол последней надежды в центре поля в 1-м тайме игры «Арсенала» с «Борнмутом». Дальше у лондонцев – «Ливерпуль»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости