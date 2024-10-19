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  • Артета про 0:2 с «Борнмутом»: «Я разочарован, «Арсенал» приехал за победой и дважды ошибся по-крупному. Мы в 3-й раз доигрываем вдесятером, это все усложняет»
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Артета про 0:2 с «Борнмутом»: «Я разочарован, «Арсенал» приехал за победой и дважды ошибся по-крупному. Мы в 3-й раз доигрываем вдесятером, это все усложняет»

Микеля Артету расстроило поражение от «Борнмута» (0:2) в 8-м туре АПЛ.

«Я сильно разочарован результатом, мы приехали за победой. С этим соперником и так сложно играть, а нам пришлось играть вдесятером 60 или 70 минут.

Мы старались изо всех сил, у Мартинелли был лучший момент в этом матче. Игра была полна ошибок, и мы дважды ошиблись по-крупному.

Мы в третий раз доигрываем вдесятером, это все усложняет», – сказал главный тренер «Арсенала».

Салиба удален за фол последней надежды в центре поля в 1-м тайме игры «Арсенала» с «Борнмутом». Дальше у лондонцев – «Ливерпуль»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoБорнмут
logoГабриэл Мартинелли
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