Защитник «Баварии» Боэ повредил мениск на тренировке. Он перенес операцию и пропустит несколько недель

Защитник «Баварии» Саша Боэ выбыл на длительный срок из-за травмы.

Мюнхенский клуб сообщил, что Боэ получил повреждение мениска левого колена на тренировке в воскресенье. Защитник был успешно прооперирован – его восстановление займет несколько недель.

В нынешнем сезоне Боэ провел за «Баварию» 2 матча в Бундеслиге. Его статистику можно найти здесь .