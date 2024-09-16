Защитник «Баварии» Боэ повредил мениск на тренировке. Он перенес операцию и пропустит несколько недель
Защитник «Баварии» Саша Боэ выбыл на длительный срок из-за травмы.
Мюнхенский клуб сообщил, что Боэ получил повреждение мениска левого колена на тренировке в воскресенье. Защитник был успешно прооперирован – его восстановление займет несколько недель.
В нынешнем сезоне Боэ провел за «Баварию» 2 матча в Бундеслиге. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баварии»
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