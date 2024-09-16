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  • Защитник «Баварии» Боэ повредил мениск на тренировке. Он перенес операцию и пропустит несколько недель
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Защитник «Баварии» Боэ повредил мениск на тренировке. Он перенес операцию и пропустит несколько недель

Защитник «Баварии» Саша Боэ выбыл на длительный срок из-за травмы.

Мюнхенский клуб сообщил, что Боэ получил повреждение мениска левого колена на тренировке в воскресенье. Защитник был успешно прооперирован – его восстановление займет несколько недель.

В нынешнем сезоне Боэ провел за «Баварию» 2 матча в Бундеслиге. Его статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баварии»
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoтравмы
logoСаша Боэ
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