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Романцев о гонке за титулом в РПЛ: «Серия «Краснодара» из 7 побед – чемпионская поступь. Но есть еще клубы, способные испортить настроение фанатам «Зенита»

Олег Романцев назвал победную серию «Краснодара» чемпионской поступью.

– В 10-м туре календарь свел на поле большинство возможных претендентов на золото. Помнится, в прошлом сезоне вы в это время уверенно предсказывали победу в чемпионате «Зениту». А сейчас, после поражения питерцев от «быков», не подумалось, что этот сезон может стать золотым для «Краснодара»?

– Вы называете только «Краснодар», потому что он одолел чемпиона? А я вот считаю, что есть еще клубы, способные испортить настроение фанатам «Зенита» в год юбилея. Спору нет, команда Мусаева заметно окрепла, стала стабильнее. Да и серия из семи побед, в которой были обыграны ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Зенит» – это чемпионская поступь.

Но посмотрите, как преобразился помолодевший «Локомотив», в котором заиграли Батраков, Пиняев, Воробьев, Самошников. Или вспомните, как в концовке прошлого сезона рвануло вверх «Динамо», которое было в шаге от первого места. Да и остальные клубы первой шестерки способны на сюрпризы.

А то, что «Зенит» дрогнул в Краснодаре, не должно вводить в заблуждение. Он по-прежнему силен. Но подтянулись, стали опаснее конкуренты. А значит, можно ждать такой же острой, непредсказуемой концовки, какую мы получили на финише прошлого сезона.

Предвижу вопрос – а как же «Спартак»? Признаюсь, настолько расстроен тем, как он провел матч с «Локомотивом», что даже не хочется обсуждать причины поражения. Сошлюсь на Станковича, сказавшего после матча, что в действиях соперника было больше желания. И у меня сразу возникает вопрос – почему? Думаю, и у болельщиков тоже. Но веры в то, что все еще можно поправить, все равно не теряю. Да и вас к этому призываю - мы ведь «Спартак»! – сказал бывший тренер красно-белых. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
болельщики
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