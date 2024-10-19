«Ростов» не побеждает в 5 матчах подряд – 3 ничьих и 2 поражения

У «Ростова» нет побед в 5 матчах подряд.

Сегодня команда тренера Валерия Карпина сыграла вничью с «Пари НН» на выезде – 1:1.

За последние пять матчей во всех турнирах у «Ростова» три ничьих и два поражения.