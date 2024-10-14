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УЕФА разослал инструкции по работе с судьями перед матчами. Бригадам арбитров положены независимый сопровождающий и физиотерапевт, отель – не ниже 4 звезд

УЕФА выпустил инструкцию по организации работы с судьями для клубов и федераций.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководящий орган европейского футбола разослал клубам и членам-ассоциациям директиву с инструкциями по работе с судьями. Протокол распространяется как на клубные турниры, так и на турниры сборных. Согласно ему, организация работы с судьями «полностью лежит на футбольных федерациях».

В инструкции оговаривается, что судейские бригады и наблюдателей, назначаемых на матчи, должны сопровождать «должностные лица по арбитражным связям», определяемые футбольными ассоциациями. При этом сопровождающие должны быть нейтральны и полностью независимы от клубов. Представители клубов не вправе сопровождать судей во время их пребывания в месте проведения матча.

Среди требований УЕФА к сопровождающим также указан опыт работы в арбитраже – и это не могут быть судьи элитной или первой категории. Кроме того, должностное лицо должно быть «достаточно здоровым и активным», чтобы быть доступным судейской бригаде в течение всего пребывания на месте проведения матча, а также обладать хорошим знанием местности и связями. В обязанности сопровождающего в придачу входят трансферы судейской бригады на матчи и тренировки, из аэропорта и в аэропорт.

Кроме того, судьи должны проживать в отеле уровнем не ниже четырех звезд. Время в пути от гостиницы до стадиона не должно превышать 45 минут, для транспортировки необходимо пользоваться вместительным и комфортабельным пассажирским транспортом, в котором можно разместить пятерых взрослых пассажиров с багажом. Для видеоассистентов потребуется отдельное транспортное средство с другим сопровождающим.

Наблюдателю должен быть предоставлен отдельный автомобиль, на котором он будет добираться из аэропорта до отеля и обратно в соответствии с расписанием своих рейсов, если оно отличается от расписания судейской бригады.

Также до и после матчей на стадионе судьям необходимо предоставить услуги независимого от клубов физиотерапевта. Если игра начинается после 21 часа по местному времени, УЕФА рекомендует устраивать послематчевый ужин в отеле отдельно от других гостей, чтобы предоставить наблюдателю возможность провести послематчевый анализ «в спокойной и уединенной обстановке».

Делегата УЕФА должен сопровождать сотрудник, ответственный за связи с делегатами и назначенный принимающей стороной.

В конце каждого сезона УЕФА будет выплачивать фиксированную сумму, чтобы покрыть все расходы, связанные с судьями, наблюдателями, сопровождающими и делегатами. В Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций она составит от 6 до 8 тысяч евро за игру в зависимости от присутствия ВАР на стадионе. В женских турнирах выплаты составят от 5 до 6 тысяч евро за игру.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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