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  • Женская команда BOS Nation из Бостона извинилась за кампанию с лозунгом «Слишком много шаров». Акцию раскритиковали за неупоминание женских команд, футболистка-трансгендер Куинн обвинила клуб в трансфобии
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Женская команда BOS Nation из Бостона извинилась за кампанию с лозунгом «Слишком много шаров». Акцию раскритиковали за неупоминание женских команд, футболистка-трансгендер Куинн обвинила клуб в трансфобии

Новую команду женской лиги США раскритиковали за неудачную пиар-кампанию.

Как сообщает USA Today, во вторник женская команда BOS Nation из Бостона, начало выступлений которой запланировано на 2026 год, объявила о своем запуске видеороликом, в котором были показаны мужские спортивные команды города, в том числе клуб НФЛ «Нью-Ингленд» и баскетбольная команда «Бостон Селтикс».

«Старые и новые шары. Стальные шары. Холодные шары. Даже величайшие шары. Да, Бостон любит свои шары (слово balls также означает яички – Спортс’’), но, возможно, их слишком много.

Это наш город, наша новая команда, новая нация. В BOS Nation яйца не обязательны», – говорилось в ролике.

Пиар-кампания BOS Nation подверглась критике – ролик назвали «невежественным», поскольку, исходя из его содержания, «пол приравнивается к частям тела». Кроме того, клуб раскритиковали за неупоминание других женских команд Бостона.

Трансгендерная футболистка сборной Канады Куинн раскритиковала видео в соцсетях: «Похоже на трансфобию. Фу».

На фоне критики видео было удалено из аккаунта BOS Nation. Клуб принес извинения, признав, что «неудачную попытку создать дерзкий и привлекательный бренд».

«Мы полностью признаем, что содержание кампании не отражало безопасную и доброжелательную среду, которую мы стремимся создать для всех. Приносим извинения за причиненный нами вред.

Спасибо всем, кто призывал нас к ответу, призывая работать лучше. Мы услышали и будем делать это вместе», – говорится в заявлении клуба.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: USA Today
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